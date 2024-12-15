警方舉辦招募體驗日　接獲464份即場投考申請

警隊再次於警察學院舉行招募體驗日。警方透露，今日有1,620人參與活動，並收到464份即場投考申請。警務處人力資源科高級警司郭家俊指，今個財政年度至今共收到9,014份申請，較去年同期增5.4%，數字反映愈來愈多年輕人對警務工作有興趣。

警方今日舉行招募體驗日，有1,620人參加，並收到464份即場投考申請，當中111份為見習督察職位、253份為警員職位、29份為輔警警員職位、71份為學警預備訓練課程。郭家俊指，除招募體驗日，亦於9至10月在本地大學作招募，共收到570份見習督察的申請，按年升52%，創下招募快線舉辦以來紀錄。警隊又於10月至11月在廣州及福建招募內地港生，接獲510份申請，較上次招募增60%。他指，今個財政年度目標招募1,350名警員及240名見習督察，而今個年度首8個月已收到9,014份申請，較去年同期增5.4%，當中已錄取116名見習督察及573名警員。

首設模擬靶場站及靶場體驗站

招募體驗日讓參加者了解遴選流程及警務工作，亦可以即場報名和參加體能遴選項目，包括30秒掌上壓測試，如即場參加面試，在小組面試表現出色可直接參加最後面試。是次招募體驗日首次新增模擬靶場站及靶場體驗站，當中靶場站內，警員以真槍實彈射擊示範。郭家俊指，新設的體驗站可讓參加者在真實的學警訓練靶場感受真槍聲的震撼。

前來體驗的本地大學三年級鄧同學稱，自小已渴望加入警隊，早前反修例風波並未影響其意願，希望畢業後立即投考警察。今日亦有人即時決定投考，原居東莞的港人葉小姐指，受電視劇影響希望加入警隊，她早前已在香港完成「應用教育文憑」課程，但未計劃再升學，參與體驗日後決定即場投考。