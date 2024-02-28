警方西九龍交通日發137張「牛肉乾」　拖走26輛車

西九龍總區昨日（27日）進行「總區交通日」及代號「萬刃」的打擊違例泊車行動，於深水埗、九龍城、油尖及旺角的交通黑點採取聯合行動，針對涉及行人和駕駛者的不良習慣，例如：「不依交通燈號過馬路」、「距離行人過路設施十五米範圍內橫過馬路」、「非法進入黃色方格路口」和「不小心駕駛」等違法行為進行執法，以減少意外及確保道路暢通；又於不同地方，包括斑馬線、黃色方格路口及禁區使用流動攝錄器材以提升執法效率。

共發出137張「牛肉乾」

行動中，警方共發出137張傳票，主要涉及「行人不依交通燈號過馬路」及「距離行人過路設施十五米範圍內橫過馬路」等違例行為；共拖走26部造成嚴重阻塞的車輛。