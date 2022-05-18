警方西九龍打擊違泊 發逾2200張牛肉乾拖走14車

警方深水埗警區聯同西九龍總區交通部，昨日(17日)在區內進行重點交通執法行動，針對與行人、單車及違例泊車相關的交通罪行進行嚴厲執法，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。行動中，警方共發出2,249張針對交通違例事項或公眾地方潔淨及阻礙事項的定額罰款通知書，並即時拖走14輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

採流動錄影及數碼雷達執法加強打擊超速駕駛

另外，警方發出33張傳票，當中主要涉及不小心駕駛、不依交通燈號騎踏單車、身處距離燈號控制過路處或行人天橋十五米範圍內而不使用該些設施橫過馬路、進行或致使或允許他人在道路上進行車輛維修等。警方亦採用流動錄影及數碼雷達執法，以加強打擊超速駕駛和不負責任的駕駛行為。