警方西九龍打擊違泊 發逾2200張牛肉乾拖走14車

警方深水埗警區聯同西九龍總區交通部，昨日(17日)在區內進行重點交通執法行動，針對與行人、單車及違例泊車相關的交通罪行進行嚴厲執法，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。行動中，警方共發出2,249張針對交通違例事項或公眾地方潔淨及阻礙事項的定額罰款通知書，並即時拖走14輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。
採流動錄影及數碼雷達執法加強打擊超速駕駛
另外，警方發出33張傳票，當中主要涉及不小心駕駛、不依交通燈號騎踏單車、身處距離燈號控制過路處或行人天橋十五米範圍內而不使用該些設施橫過馬路、進行或致使或允許他人在道路上進行車輛維修等。警方亦採用流動錄影及數碼雷達執法，以加強打擊超速駕駛和不負責任的駕駛行為。
東九龍打擊區內違泊發2496張電子牛肉乾
至於警方東九龍總區交通部及各警區人員，昨日(17日)亦重點打擊區內違例泊車黑點，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。行動中，警方共發出2,496張定額罰款通知書、多次票控共24輛車輛，以及即時拖走5輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。