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2023-10-25 11:52:20

警方西九龍總區交通日　拖走32部違法車輛

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（政府新聞處圖片）

警方西九龍總區昨日（24日）進行「總區交通日」及「萬刃行動」，以打擊區內行人交通違例行為，以確保行人安全，一共拖走32輛車！

使用流動攝錄器材提升執法效率

行動中，人員在深水埗、九龍城、油尖及旺角的交通黑點採取聯合行動，針對涉及行人和駕駛者的不良習慣，例如「不依交通燈號過馬路」、「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」、「非法進入黃色方格路口」和「不小心駕駛」等違法行為進行執法，以減少意外及確保道路暢通。人員於行動中亦於不同地方，包括斑馬線、黃色方格路口及禁區使用流動攝錄器材以提升執法效率。

 

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共拖走32部造成嚴重阻塞車輛

「萬刃行動」是警方為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，並將即時拖走不負責任的違泊車輛。行動中，共拖走32部造成嚴重阻塞的車輛。這個行動的目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等一些影響其他市民的違泊行為。

警方提醒市民，如果有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

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