警方觀塘灣仔掃黃拘4女 按摩店違防疫例職員遭罰款

觀塘警區特別職務隊聯同雜項調查隊今日在觀塘輔仁街、物華街、康寧道及匯景道一帶展開聯合掃黃行動。其中，警方在輔仁街拘捕一名54歲姓劉本地女子，涉嫌「唆使他人作出不道德行為」。人員亦在附近一個單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及潤滑油等。

按摩店未有保留快測結果遭票控

另外，觀塘警區雜項調查隊人員突擊搜查一間位於協和街的按摩場所。行動中，人員發現有關場所涉嫌違反防疫規例第599F章，未有保留3天內合乎法例要求的快速抗原測試結果。人員遂向一名50歳本地女職員及一名74歲本地男職員發出定額罰款告票，有關場所的女負責人將會被票控。



警方指會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，一經定罪最高罰款可處罰5萬元及監禁6個月。