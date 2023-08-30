警方鑑證科先進科技課引入新儀器 高溫燃燒金屬可驗出指紋

警匪片或電視劇中，執法人員在現場檢獲證物後，經先進儀器檢測，細微至一張紙、一隻牙均成破案關鍵。現實中，隸屬警方鑑證科的先進科技課，近日完成實驗室擴充，並引入數款嶄新的檢測儀器，包括用於針對經過高溫處理的金屬材質的「二氮化二硫煙燻儀」，以及針對經過特別化學處理紙張的「指紋快速成像儀」。鑑證科人員表示，新儀器可以提升證物指紋檢測的效率及準確度；而擴建後面積倍增的實驗室可令人員在獨立房間做鑑證工作，也方便處理大型證物。

經歷4年籌備以及一年工程，新的法證指紋實驗室本月22日正式啟用，除面積及工作室的數目增加外，亦引進3部嶄新的檢測儀器，包括二氮化二硫煙燻儀、指紋快速成像儀，以及反射式紫外及紅外線指紋偵測儀。其中二氮化二硫煙燻儀主要針對經過高溫處理的金屬材質，鑑證科先進科技課高級督察童俊凌介紹指，槍擊案的子彈，或者爆炸案產生的爆炸物碎片等，都需要用到該儀器。

他解釋，若指紋接觸金屬表面，金屬經高溫處理後，其殘留物會因受高溫破壞而遺失，傳統的指紋檢測技術難以找出有用的指紋。新技術下，由於指紋分泌物與金屬接觸時產生輕微金屬侵蝕的化學反應，當二氮化二硫加熱後，會與經侵蝕的金屬表面產生化學作用，令指紋顯現。童俊凌表示，以高溫燃燒金屬為例，傳統的煙熏技術測出指紋的機率大約為1%，而新儀器則大大提升至25%，檢測時間亦由傳統的60分鐘縮減至30至40分鐘。 除針對高溫金屬外，亦有針對紙張指紋的儀器。鑑證科先進科技課高級督察譚潔琳表示，紙張是其中一類需大量處理的證物，約佔總數三成，如詐騙案就涉及大量的紙張。她介紹，若用傳統儀器檢測，需要經歷照燈、調整濾光等不同程序，而新儀器設內置光學儀器，可快速檢測紙張上經特別化學處理的指紋，省時省力。

實驗室面積倍增

鑑證科主要為警隊及其他執法機關提供指紋鑑證、槍械鑑證等服務，共設5個課，先進科技課是其中之一。先進科技小組成立於1986年，其後擴展為先進科技課，是專門利用化學及其他科學方法檢驗遺留在證物上指紋痕跡的法證指紋實驗室。2022年，法證指紋實驗室檢驗31,693件證物，鑑別了572名涉案者。

鑑證科先進科技課總督察檀東輝表示，擴建後的實驗室由原來的2,000方呎倍增至約4,000方呎，工作室則由3間增加至8間，以往實驗室人員需要在同一實驗室做不同測試工作，擴建後則可在獨立房間進行相關工作；亦更方便處理大型證物，整個工程涉款約1,100萬元。他又透露，鑑證科將於下年9月設立首部流動實驗室車輛，內裡有齊相關設備及工具，當有嚴重案件發生，即可即時到達現場，省卻運輸大型儀器的時間。