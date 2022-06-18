警方食環聯合巡查蘭桂坊　5店罰停晚市堂食34人遭票控

警方聯同食物環境衞生署人員昨晚至今日凌晨於蘭桂坊一帶採取聯合行動，巡查酒吧及食肆等餐飲業務處所，以確保業界和市民嚴格遵守防疫及社交距離措施。行動中34人遭票控，5店罰停晚市堂食。

中區警區牌照組聯同反三合會行動組、有組織罪案及三合會調查科、港島總區反三合會行動組及食物環境衞生署人員昨晚及今日凌晨於蘭桂坊一帶採取聯合行動，巡查酒吧及食肆等餐飲業務處所，以確保業界和市民嚴格遵守防疫及社交距離措施。

行動中，執法人員共巡查區內10間餐飲業務處所，並分別向涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)的4間酒吧及1間餐飲處及其處所共29名職員，年齡介乎22至59歲，發出傳票及定額罰款通知書。同時，3男2女顧客，年齡介乎20至23歲，嫌違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)，警方遂向他們發出定額罰款通知書。