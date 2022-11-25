警方食環西九龍聯合行動　拘33名男女涉非法賭博違限聚令

警方昨日聯同食環署於西九龍進行反罪惡行動，突擊巡查區內食肆及表列處所，以提醒持牌人及市民嚴格遵守防疫規例，拘捕33名男女，年齡介乎22歲至75歲。他們分別分別涉嫌管理非法賭博場所、協助管理非法場所、於賭博場所內賭博、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)，另外有6名男子涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)，獲發定額罰款告票。2間處所停止營業3日，2負責人獲發傳票檢控。
旺角警區行動部、反三合會行動組、區牌照組、特別職務隊、西九龍機動部隊，聯同食環署，昨日進行反罪惡行動，突擊巡查區內食肆及表列處所，以提醒持牌人及市民嚴格遵守防疫規例。行動中，反三合會行動組於廣東道搗破一個非法賭博場所，一共拘捕4男3女，年齡介乎32至56歲，分別涉嫌管理非法賭博場所、協助管理非法場所、於賭博場所內賭博及違反599F。
6人無戴口罩 2間處所未來3日停止營業
旺角警區特別職務隊亦於鴉蘭街一單位內，拘捕9男17女，年齡介乎22至75歲，分別涉嫌管理非法賭博場所、協助管理賭博場所、於賭博場所內賭博、違反逗留條件及違反599G章。另外，人員於巡查區內表列處所期間，於一間遊戲機中心以及一間桌球室內，分別發現6名男子，未有妥善佩戴口罩，涉嫌違反599I章，遂對該6人發出定額罰款告票，並以傳票檢控該2個場所之負責人。上述2間處所均需於未來3日停止營業。