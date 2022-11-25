警方食環西九龍聯合行動　拘33名男女涉非法賭博違限聚令

警方昨日聯同食環署於西九龍進行反罪惡行動，突擊巡查區內食肆及表列處所，以提醒持牌人及市民嚴格遵守防疫規例，拘捕33名男女，年齡介乎22歲至75歲。他們分別分別涉嫌管理非法賭博場所、協助管理非法場所、於賭博場所內賭博、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)，另外有6名男子涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)，獲發定額罰款告票。2間處所停止營業3日，2負責人獲發傳票檢控。

旺角警區行動部、反三合會行動組、區牌照組、特別職務隊、西九龍機動部隊，聯同食環署，昨日進行反罪惡行動，突擊巡查區內食肆及表列處所，以提醒持牌人及市民嚴格遵守防疫規例。行動中，反三合會行動組於廣東道搗破一個非法賭博場所，一共拘捕4男3女，年齡介乎32至56歲，分別涉嫌管理非法賭博場所、協助管理非法場所、於賭博場所內賭博及違反599F。