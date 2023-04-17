警方首破假身份登記電話儲值卡 檢6.4萬張最少涉3宗網騙拘4人

4人包括3名報稱無業本地男子(24至28歲)，當中2人為集團骨幹成員，分別於長沙灣區及秀茂坪區的工廈單位及住宅單位，涉使用虛假文書被捕；一名35歲印尼籍女子則涉欺騙手段取得財產罪被捕。警方檢獲95部俗稱「貓池」的電話數據機、29部電腦、7部手機、1部路由器及約65,000張SIM卡。

電話儲值卡2月實名登記後，警方首次破獲有犯罪集團懷疑利用虛假身份證明文件為儲值卡登記。犯罪集團涉藉此協助他人開立社交平台或即時軟件帳戶以賺取報酬，新帳戶則被騙徒用作網絡騙案。行動中，拘捕4名男女，檢獲約65,000張SIM卡，當中逾7,000張涉用假身份證登記等，調查顯示，有關的電話號碼最少涉及3宗購物騙案，涉款1.6萬元。

騙徒利用帳號發放釣魚訊息

警方4月初接到線報，發現有人疑利用虛假的身份證資料為大量電話儲值卡做實名認證。網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信指，經深入調查後發現有人由去年3月起收購大量電話SIM卡，透過電腦及「貓池」，連接網上中介平台，提供代收啟用社交平台帳戶的一次過密碼服務，協助他人開立社交平台帳戶，包括 WhatsApp及Facebook帳戶， 犯罪集團從每張SIM卡可賺取10至20元利潤。而騙徒其後利用帳號發放釣魚訊息，再進行不同類型的網絡詐騙。

當局於2月24日就電話儲值卡全面實施實名登記。犯罪集團於今年2月尾起，更涉利用假身份證資料做實名認證，登記最少7,387張SIM卡，除提供一次過密碼服務外，更會將數十或數百張儲值卡插入貓池同時操作。初步調查顯示，集團所登記的電話卡，相關電話號碼已被詐騙集團利用作網上詐騙活動，涉及至少有3宗發生於柴灣、元朗、長沙灣網上購案，損失金額逾1.6萬元。

警方經調查後鎖定目標人物，至前日(15日)採取拘捕行動。網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，最少兩名被捕男子為集團骨幹成員，負責安排購買大量電話卡，或涉及其他罪行。至於被捕印尼籍女子，據了解本身是家傭，涉利用該批電話卡，在其中一宗網上購物騙案中，與事主在社交平台溝通，正調查眾人在另外兩宗網騙案的角色。警方指，相信行動已瓦解該個集團，有效阻止同類罪行進一步在本港發生。

電話卡實名制下，個人用戶每人可向每間電訊商登記不多於10張電話儲值卡，企業用戶則最多可向每間電訊商登記25張電話儲值卡。