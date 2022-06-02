警方首4月接獲2585宗網上購物騙案 認清騙徒5大招數

警方今年首4個月一共接獲2,585宗網上購物騙案，涉及損失金額累計2,540萬；較去年同期的1,902宗上升三成半。

警方網絡安全及科技罪案調查科今日舉行記者會，交代網絡安全及科技罪案調查科，由2021年1月至今，連同其他警區一共進行5次代號為「鐵將」的執法行動，以打擊網上購物騙案。行動中，警方一共拘捕317人，偵破2,052宗案件，涉及金額1,254萬。

警方於行動中瓦解了多個詐騙集團，其中一個以販賣演唱會門票、電子遊戲機等作為招徠，拘捕 5名集團成員，包括兩名骨幹成員。案中共有20名受害人，涉款近29萬元。受害人當中包括學生及在職人士等，單一損失由300元至7萬多元不等。

警方說，案發在去年11月至今年1月初，騙徒一般會要求事主全數付清金錢才發貨，又會利用不同藉口要求事主加錢，例如多買多平等。

警方建議市民在網上購物進行交易時，要向賣家索取更多資料，例如個人資料，最好以當面交收的形式，並在事前搜尋有關社交平台專頁的背景，例如是否有很多負評等。

騙徒5大招數