警方首4月接獲2585宗網上購物騙案 認清騙徒5大招數

警方今年首4個月一共接獲2,585宗網上購物騙案，涉及損失金額累計2,540萬；較去年同期的1,902宗上升三成半。
警方網絡安全及科技罪案調查科今日舉行記者會，交代網絡安全及科技罪案調查科，由2021年1月至今，連同其他警區一共進行5次代號為「鐵將」的執法行動，以打擊網上購物騙案。行動中，警方一共拘捕317人，偵破2,052宗案件，涉及金額1,254萬。
警方於行動中瓦解了多個詐騙集團，其中一個以販賣演唱會門票、電子遊戲機等作為招徠，拘捕 5名集團成員，包括兩名骨幹成員。案中共有20名受害人，涉款近29萬元。受害人當中包括學生及在職人士等，單一損失由300元至7萬多元不等。
警方說，案發在去年11月至今年1月初，騙徒一般會要求事主全數付清金錢才發貨，又會利用不同藉口要求事主加錢，例如多買多平等。
警方建議市民在網上購物進行交易時，要向賣家索取更多資料，例如個人資料，最好以當面交收的形式，並在事前搜尋有關社交平台專頁的背景，例如是否有很多負評等。
騙徒5大招數
- 在社交平台發布吸引帖文，自稱為賣家，向受害人推銷熱賣貨品，又會利用限購、限時、清貨等字眼，捉摸受害人心理，誘使買家上當，令對方覺得要即時買，不買就會錯失良機
- 一般該些專頁都是新成立，當有一定程度的負評時就會更改專頁名稱，捲土重來，但照片和內容只會「換湯唔換藥」
- 「預付有理 送貨冇期」騙徒會拒絕當面交收，以沒有門市、預防客人落假單等理由一直拖延送貨日期
- 會刪去專頁上的負評，以及封鎖給予負評的帳戶
- 佯裝買家購物，支付未能兌現的錢財例如未能兌現的支票