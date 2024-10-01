警方「全城反詐大抽獎」抽獎活動　3小時已送出過百份獎品

騙徒手法層出不窮。警方為向市民推廣「防騙視伏App」，首次舉辦大型抽獎活動「全城反詐大抽獎」。市民只須下載「防騙視伏App」，再根據指示完成各種動作，便可進入抽獎網站，並獲得相應的抽獎機會。獲贊助的獎品包括電動車、智能手機、信用卡簽帳額及機票等，超過4萬份獎品，總值300萬元。
警方「CyberDefender 守網者」facebook專頁透露，活動由今早9時開始，短短三小時內，已送出過百份獎品，包括九陽豆漿機、吉野家電子消費券、WeChat Pay HK 電子現金券、太平洋咖啡電子咖啡券等等。
網站會即時顯示抽獎結果
未中獎市民不用氣餒，專頁指「仲有過萬份獎品等緊你」；又提醒登記抽獎後，網站會即時顯示抽獎結果，系統亦只會透過[email protected]將中獎兌換電郵發送給已登記電郵，「收到中獎兌換電郵時，記得睇清楚寄件者吖。如有疑問，請聯絡『全城反詐大抽獎』熱線電話：3700 7111。」
未有即時中獎者會進入終極大抽獎
抽獎活動於10月1日早上9點正式開始，市民可通過「防騙視伏App」進入抽獎網站，並會即時在抽獎網頁得知結果。警方指，未有即時中獎者，參加者的抽獎記錄會用作終極大抽獎。終極大抽獎共有5個名額，包括全新電動車、兩套雙人亞洲來回機票、一部智能手機，和一套價值10,000元的超市禮券。