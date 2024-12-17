警方：全港罪案黑點安裝612組CCTV　助偵破97宗刑事案件

警方行動部高級警司梁銘亮出席監警會會議時說，相關計劃成效顯著，閉路電視系統協助偵破97宗刑事案件，包括謀殺、縱火、傷人、爆竊、搶劫等。他提到，現時閉路電視主要安裝在普通燈柱、智慧燈柱、政府建築物和公共交通樞紐，未來會研究安裝在馬路的「龍門架」、紅綠燈、衝紅燈攝影機等。

警方在今年4月展開計劃，在全港罪案黑點安裝閉路電視。截至今日，警方說已安裝612組閉路電視，大致完成今年安裝組數的目標，明年會安裝超過1300組，預計直至2027年，累計會安裝6000至7000組閉路電視。

只拍攝公眾地方 保障市民私隱

梁銘亮重申，計劃內所安裝的閉路電視系統，只會拍攝到公眾地方。警方會嚴格遵守相關法例，並會持續與個人資料私隱專員公署保持溝通，確保市民的私隱得到保障。

監警會委員林建康關注，如有黑客入侵閉路電視系統，警方會否有機制保障相關影像資料。梁銘亮回應說，警方根據指引，已尋求第三方獨立顧問審查系統的風險，並採取保障措施，指出由於所有資料都加密，即使黑客入侵並取得資料亦無用，因此警方有信心不會外洩市民個人資料。