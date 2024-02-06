警方2023年結 詐騙案升四成 接6人就美斯缺賽報案

警方今日(6日)舉行2023年結記者會，總結去年犯罪數字。警務處處長蕭澤頤指，2023年全年錄90,276宗罪案，較2022年升29%，當中以詐騙案升幅尤其多佔整體罪行44%。警方去年就有關個案拘捕9,239人共拘捕9,239人，涉及各類騙案及洗黑錢，按年增加75.5%，當中6,500人為傀儡戶口持有人；亦有向法庭就傀儡持有人申請加刑，呼籲市民切勿租借或買賣個人戶口。另外，蕭澤頤表示，警方至今接獲6宗有關國際邁阿密與港隊表演賽美斯缺賽的報案，並已轉介海關跟進。
蕭澤頤指，去年一共錄得90,276宗罪案，較2022年升28.9%，而整體破案率為31.1%，其中搶劫案破案率為82.5%創歷史新高。他續指，2022年上半年仍受疫情影響，因此傳統罪案低，惟至去年社會復常，罪案亦有所上升，但相較黑暴及疫情前的2018年，不少傳統罪案如兇殺、傷人及嚴重毆打等，均有明顯跌幅。
詐騙案升幅尤其多
至於詐騙案則佔整體4成4，金額逾90億元，而當中7成為網上騙案。蕭澤頤表示，因應全球網絡、跨境消費等日益頻繁，詐騙及網絡犯罪亦隨之上升。他亦指，警方已就有關個案拘捕9,239人，涉及騙案及相關洗黑錢罪行，而有約6,500人為傀儡戶口持有人。他強調，詐騙案上升是世界趨勢，主辦單位提及全球今年因騙案造成的總損失，竟高達1兆美金(約逾7.8兆港元)。
另外，警隊的「防騙視伏器」App本月會推出3個新功能，包括可疑來電顯示、可疑網站偵測及公眾舉報平台，市民可以即時收到預警，及舉報可疑電話和戶口。
警方接獲有關美斯缺賽報案
被問及國際邁阿密與港隊表演賽時，有人質疑美斯缺賽一事涉商業騙案成分。蕭澤頤未有正面回應是否涉及騙案，惟表示至今日中午，已接獲6宗報案，並已轉介海關跟進。