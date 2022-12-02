警旺角反罪惡搗淫窟賭檔拘18人　31歲男涉用他人針卡入酒吧被捕

旺角警區刑事部、特別職務隊、雜項調查科及西九龍機動部隊聯同相關部門人員昨晚(1日)展開代號「犁庭掃穴」(LEVINGTON)的反罪惡行動，突擊搜查旺角區內兩個單位，搗破一個懷疑賣淫場所及一個懷疑非法百家樂賭檔。警員亦巡查區內19個處所，包括遊戲機中心、桌球室、酒吧以及餐飲處所，以確保處所負責人及顧客遵守相關防疫措施。

警員於上述兩個單位拘捕4名非華裔男子、4名本地男子及8名本地女子，年齡介乎20至68歲，涉嫌「管理賣淫場所」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。當中被捕的6男8女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》(第599G章)，遂向他們發出定額罰款通知書。

31歲男涉用他人針卡誤導警員被捕

另外，警員在巡查期間發現一名31歲男食客使用他人的針卡進入酒吧場所，該男子涉嫌「誤導警務人員」被捕。由於該男子未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(599L章)，同時向他發出定額罰款通知書。此外，警員在行動中發現一名28歲本地男子為被通緝人士。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民守法防疫，顧己及人，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動，並減低病毒傳播風險。