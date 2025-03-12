警旺角搗越南家庭式販毒集團　檢1400萬元毒品

警方於前日(10日)在旺角展開反毒品行動，並以「串謀販運危險藥物」、「販運危險藥物」、「阻礙公職人員執行公務」及「非法入境」罪拘捕2男2女，年齡由31至64歲，並檢獲超過1,400萬元毒品。 調查時曾反抗但被制服 人員於染布房街截停搜查兩名女子，在手持袋及斜孭袋內共搜出20磚共重7公斤海洛英及200克氯胺酮，遂以販運危險藥物將她們拘捕。其後，將兩人押到附近劏房搜索檢獲5.9公斤海洛英、8.9公斤氯胺酮、1.7公斤冰毒、2,500粒搖頭丸及130克大麻花，並拘捕另一男子。

經進一步調查後，在旺角另一個單位再拘捕一名男子及檢獲 203克冰毒及24克氯胺酮。兩名男子在調查時曾反抗但被制服，4名被捕人皆是越南籍，其中一人是非法入境，另外3人持行街紙，明日(12日)在西九龍裁判法院提堂。



經進一步調查後，在旺角另一個單位再拘捕一名男子及檢獲 203克冰毒及24克氯胺酮。兩名男子在調查時曾反抗但被制服，4名被捕人皆是越南籍，其中一人是非法入境，另外3人持行街紙，明日(12日)在西九龍裁判法院提堂。 入貨、倉管、分拆及銷售一 條龍 警方表示，4人互相認識，其中兩人是母女關係，為減低被揭發而招攬身邊的人分別負責入貨、倉管、分拆及銷售的一條龍工作，試圖以親戚關係增加隱閉性。相信今次已瓦解犯毒集團，成功在源頭堵截毒品。