警旺角秀茂坪破3毒窟　拘76人檢18萬元毒品

旺角警區根據線報及經深入調查，昨日(6日)在區內展開打擊毒品行動，突擊搜查上海街一單位，並在該單位內共檢獲約100克懷疑海洛英、約50克懷疑冰毒、約17克懷疑可卡因、60粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食毒品的工具，包括冰壼、錫紙及打火機等，毒品總市值約109,900元。

被捕人介乎 34 至73 歲

行動中，在該單位內拘捕一名52歲本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；另外33名本地男子和4名本地女子，年齡介乎34至73歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。