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2025-03-07 10:22:15

警旺角秀茂坪破3毒窟　拘76人檢18萬元毒品

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警破上海街毒窟拘38人檢11萬元毒品。(警方圖片)

警破上海街毒窟拘38人檢11萬元毒品。(警方圖片)

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旺角警區根據線報及經深入調查，昨日(6)在區內展開打擊毒品行動，突擊搜查上海街一單位，並在該單位內共檢獲約100克懷疑海洛英、約50克懷疑冰毒、約17克懷疑可卡因、60粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食毒品的工具，包括冰壼、錫紙及打火機等，毒品總市值約109,900元。

被捕人介乎34至73

行動中，在該單位內拘捕一名52歲本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；另外33名本地男子和4名本地女子，年齡介乎3473歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

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圖為被捕人。(警方圖片) 圖為被捕人。(警方圖片)

另外，秀茂坪警區人員根據線報及經深入調查，同日(6)在區內展開打擊三合會行動，突擊搜查康寧道及聯安街兩個住宅單位，分別搗破兩個懷疑毒窟，共檢獲約21克懷疑「冰」毒、30克懷疑可卡因、19克懷疑海洛英、10粒懷疑太空油毒品煙彈及一批懷疑吸食毒品的工具，毒品總市值約港幣71,500元。

被捕人介乎2566

行動中，人員一共拘捕33名本地男子及5名本地女子，其中一名34歲本地男子及一名62歲本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外31名本地男子和5名本地女子，年齡介乎2566歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。
 

警秀茂坪兩住宅單位拘38人，檢冰毒、太空油等7萬元毒品。(警方圖片) 警秀茂坪兩住宅單位拘38人，檢冰毒、太空油等7萬元毒品。(警方圖片)
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