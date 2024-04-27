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2024-04-27 11:54:53

警旺角裝15組閉路電視半個月破2宗　蕭澤頤：成效非常顯著

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蕭澤頤指，旺角裝15組閉路電視成效顯著，半個月偵破兩宗案件。(資料圖片)

蕭澤頤指，旺角裝15組閉路電視成效顯著，半個月偵破兩宗案件。(資料圖片)

警方近日率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試。警務處長蕭澤頤今(27日)出席警察學院結業會操時形容，措施「成效非常顯著」，短短半個月內已經有2宗較嚴重的案件，在閉路電視系統協助下偵破，包括管有仿製槍械案和行劫案，分別拘捕3人和1人，其中行劫案更是24小時內破案。

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年中裝多600組   首階段共2000組

蕭澤頤續指，警方在安裝15組閉路電視後將會檢視有甚麼地方需要優化，並會在年中在不同區的罪案黑點安裝多600組閉路電視鏡頭，下年度會再安裝餘下1,000多組，首階段合共將有約2,000組。

談到未來計劃時，他說安裝閉路電視的目的是防罪滅罪，世界各地都有相同做法，英國由上世紀九十年代至今已安裝730萬部閉路電視，單在900多萬人口的倫敦，已有超過80萬部；新加坡目前有9萬部閉路電視，到2030年有望可安裝20萬部。

長遠會否裝更多？蕭：相信大家都知答案

他又引說一位「新加坡警察朋友」，稱「新加坡市民不斷催促警方能夠在市民工作或居住地方可以安裝CCTV」，以起到防罪滅罪的阻嚇性作用。蕭澤頤稱，不同地方安裝閉路電視後，罪案數字都有明顯下降，至於香港長遠應否安裝更多閉路電視，「相信大家都知道答案」。

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翻查資料，該15組鏡頭被發現至少設在旺角7支閉路電視燈柱，當中主要拍攝方向為行車道，亦有拍攝到人行道以及海味店、找換店等店舖，位置包括：

  • 洗衣街近旺角道安全島
  • 近先達廣場的亞皆老街及通菜街交界車行路
  • 砵蘭街及山東街交界行人路
  • 上海街及豉油街交界行人路
  • 山東街及通菜街交界行人路
  • 西洋菜南街及豉油街交界行人路
  • 花園街近煙廠街行人路
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