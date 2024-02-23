熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 回南天 天璽．海 姜濤 曉柏峰 垃圾徵費 恒生指數 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-23 11:10:59

警暫選定615位置裝閉路電視　下月旺角測試　現階段無追蹤功能

分享：
警方暫計劃在全港18區的615個位置安裝閉路電視，現階段並無追蹤功能。(資料圖片)

警方暫計劃在全港18區的615個位置安裝閉路電視，現階段並無追蹤功能。(資料圖片)

警方向立法會保安事務委員會提交文件，指為了全面打擊罪案及加強防罪滅罪成效，現階段計劃在全港18區的615個位置安裝閉路電視，並且計劃下月率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，待優化操作後，今年中開展安裝600組閉路電視鏡頭。

警方暫計劃在全港18區的615個位置安裝閉路電視，現階段並無追蹤功能。(立法會文件截圖) 警務處處長蕭澤頤早前表示，安裝的閉路電視或設有人臉識別技術。(資料圖片)

錄影片段30日後自動刪除    若有調查價值則保存

警方說，該615個位置安裝的閉路電視，全部只涉及安裝於政府建築物或設施，以及傳統或智慧燈柱，同時計劃安裝的閉路電視鏡頭只會拍攝到公眾地方範圍，現階段並無追蹤功能；所有錄影片段會在錄影日期起計30日後自動刪除，但若執法人員認為片段具有刑偵的調查價值，會按警務處的指定內部程序將片段複製，並跟據內部指引保存及處理錄影記錄。

稱研配備「人工智能科技」配合執法

另外，為進一步提升防止和偵查罪案的效能，警方指處方正研究為閉路電視系統配備人工智能科技以配合執法，政府會積極研究及借鏡各地的不同做法，包括如何有效運用科技，讓計劃的開展達致最大的公眾利益，待相關鏡頭和系統正式運作後，警方會持續審視計劃的成效

政府早前表示，年底前會在全港安裝2,000個閉路電視，主要是在人流高及經警方評估過有風險的地方，警務處處長蕭澤頤指，3月會先安裝615部，主要集中在罪惡黑點，不排除未來會增加數目，或設有人臉識別技術，認為市民毋須憂慮。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受