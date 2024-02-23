警暫選定615位置裝閉路電視　下月旺角測試　現階段無追蹤功能

警方向 立法會保安事務委員會提交文件 ，指為了全面打擊罪案及加強防罪滅罪成效，現階段計劃在全港18區的615個位置安裝閉路電視，並且計劃下月率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，待優化操作後，今年中開展安裝600組閉路電視鏡頭。

警方說，該615個位置安裝的閉路電視，全部只涉及安裝於政府建築物或設施，以及傳統或智慧燈柱，同時計劃安裝的閉路電視鏡頭只會拍攝到公眾地方範圍，現階段並無追蹤功能；所有錄影片段會在錄影日期起計30日後自動刪除，但若執法人員認為片段具有刑偵的調查價值，會按警務處的指定內部程序將片段複製，並跟據內部指引保存及處理錄影記錄。

錄影片段30日後自動刪除 若有調查價值則保存

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稱研 配備「人工智能科技」配合執法

另外，為進一步提升防止和偵查罪案的效能，警方指處方正研究為閉路電視系統配備人工智能科技以配合執法，政府會積極研究及借鏡各地的不同做法，包括如何有效運用科技，讓計劃的開展達致最大的公眾利益，待相關鏡頭和系統正式運作後，警方會持續審視計劃的成效。

政府早前表示，年底前會在全港安裝2,000個閉路電視，主要是在人流高及經警方評估過有風險的地方，警務處處長蕭澤頤指，3月會先安裝615部，主要集中在罪惡黑點，不排除未來會增加數目，或設有人臉識別技術，認為市民毋須憂慮。