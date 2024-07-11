警最快7.25轉用兩款國產手槍　拒回應是否與中方制裁美企有關 (更新)

【15:56更新】新增警方宣布採用國產曲尺手槍 警隊今(11日)正式宣布採用兩款中國製曲尺手槍，包括CS/LP5型自動手槍，及CF98-A式半自動手槍，取代一直使用的美國製史密夫威遜10型「點三八」左輪手槍和SIG P250，首批警員最快在本月25日轉用和佩備。 稱新槍貼合亞洲人尺寸 設「安全掣」減低走火 警方解釋，舊手槍效能未能完全配合警隊要求，新手槍更貼合亞洲人的握槍尺寸，設有手動「安全掣」，減低走火風險，而子彈則採用9毫米口徑，與左輪手槍相若。警隊將分階段進行新手槍訓練，首批接受訓練的包括衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊等，有關人員在本月25日完成訓練後，會轉用新手槍，仍未接受訓練的警員則繼續使用舊手槍。

警拒透露數目費用 指涉保密細節 被問到購入新手槍的數目和費用，警方則未有透露，只表示牽涉保密資料及行動細節。至於更換手槍是否與中方制裁5間美國軍工企業有關，警方未有回應。 警務處支援部警司高卓恒指，警隊按政府既定程序進行採購，保持一貫開放和全面的態度，比較和考慮不同地方出產的手槍，經過多輪嚴格甄選和審批，現已經購置兩款新手槍，目的讓軍裝和刑事人員使用。 槍械訓練科總督察鄧子良則說，新半自動手槍口徑9毫米，射程、準繩度等細節與現時相約，設計符合國際標準，並符合警隊對於槍械安全性能及操作標準的需求，而且新手槍握把專為亞洲人手形設計，更有助提升警務人員握槍能力和控制力。

消息指警轉用國產手槍取代美製左輪 【10:13更新】香港警隊一直使用的美國製史密夫威遜10型「點三八」左輪手槍，由於已經停產，維修零件亦不再出產。消息指，警隊將逐步改用國產曲尺手槍，取代「點三八」左輪手槍，預計整個換槍過程需時逾10年。 子彈數量增至15發 設「保險掣」免走火 據了解，新手槍每次可發射15發子彈，比現時左輪手槍的6發為多，亦可以直接更換彈匣，毋須如左輪手槍般要打開轉輪式彈槽，再用上彈器更換子彈。警方在新槍設計上亦有提供意見，相對舊槍更符合亞洲人手形，亦更容易瞄準。新手槍還增設「保險掣」，需先開啟才可射擊。至於子彈則採用9毫米口徑，與左輪手槍相若。