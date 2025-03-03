警東九龍打擊交通違例拘4人　涉酒駕、毒駕及偷車等

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員昨日(2日)在區內展開打擊「酒後駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及相關違例駕駛事項的行動。行動中，人員共拘捕4名司機及向一名司機發出口頭警告。

其中，人員昨日在𠄘啟道截查兩輛形跡可疑私家車，經初步調查後，拘捕兩名分別為40歲姓王及27歲姓歐的本地男司機，他們均涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有有效駕駛執照」被捕。另外，人員在太子道東發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛。經初步調查，該名39歲姓賴本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。以上3名被捕人已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。