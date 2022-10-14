警東九龍新界南打擊違泊　共發3420張牛肉乾拖走7車

警方於東九龍及新界南進行交通日及打擊違例泊車行動，確保區內交通暢順及提高道路使用者的守法及交通安全意識，並重點打擊區內違例泊車黑點，合共發出3,420張定額罰款通知書，以及拖走共7輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。

葵青警區聯同新界南總區交通部進行聯合行動，周三(12日)及昨日(13日)一連兩日舉行交通日，行動針對違例泊車相關的交通罪行進行嚴厲執法，違例事項包括「違例停泊」、「沒有遵從道路標記規定」、「沒有遵從交通標誌規定」、「沒有展示有效的車輛牌照」及「行人不遵照交通燈號橫過馬路」等。行動中，警方共發出1,230張定額罰款(交通違例事項)通知書，並拖走4輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。

葵青警區聯同新界南總區交通部進行聯合行動，周三(12日)及昨日(13日)一連兩日舉行交通日。(警方圖片)

警方東九龍多次票控共 32 輛車輛

另外，東九龍總區交通部及各警區人員昨日進行打擊違例泊車行動，針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。行動中，警方共發出2,190張定額罰款通知書、多次票控共32輛車輛及即時拖走3輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

警方指，將持續嚴厲執法，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。