警油尖一連7日打擊網上騙案及洗黑錢 拘捕30人

警方一連7日進行打擊罪惡行動，拘捕30人。 油尖警區警員於上周五（8日）至昨日（14日）展開代號「世爵」的反罪惡行動，在全港各區拘捕22名本地男子、5名本地女子、一名非華裔男子及兩名外籍女子，年齡介乎於24至64歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。行動中，警員檢獲多部手提電話、多張銀行卡及一批銀行文件。所有被捕人已獲准保釋候查，須於1月上旬及中旬向警方報到。

涉案金額約1000萬元 調查顯示，被捕人涉嫌與25宗騙案有關，包括網上購物騙案、求職騙案、網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案等，涉案金額約1,000萬元。當中最高損失金額的一宗案件為312萬元。3名受害人於2月透過社交應用程式結識騙徒，根據指示下載指定程式及開立戶口以投資加密貨幣，受害人起初存入小額金錢，成功賺取數倍利潤，受害人於是繼續存款，其後欲取回款項時被拒絕，懷疑受騙，於是報警。

最高可被判監14年 警方呼籲市民切勿租、借或賣戶口，因為只是借、租或賣出戶口作洗黑錢用途，而非實際操控戶口，同樣可能觸犯洗黑錢罪。香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產，已經干犯洗黑錢罪，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。