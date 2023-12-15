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2023-12-15 16:27:56

警油尖一連7日打擊網上騙案及洗黑錢 拘捕30人

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警油尖一連7日打擊網上騙案及洗黑錢 拘捕30人

警油尖一連7日打擊網上騙案及洗黑錢，拘捕30人。（資料圖片）

警方一連7日進行打擊罪惡行動，拘捕30人。

油尖警區警員於上周五（8日）至昨日（14日）展開代號「世爵」的反罪惡行動，在全港各區拘捕22名本地男子、5名本地女子、一名非華裔男子及兩名外籍女子，年齡介乎於24至64歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。行動中，警員檢獲多部手提電話、多張銀行卡及一批銀行文件。所有被捕人已獲准保釋候查，須於1月上旬及中旬向警方報到。

涉案金額約1000萬元

調查顯示，被捕人涉嫌與25宗騙案有關，包括網上購物騙案、求職騙案、網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案等，涉案金額約1,000萬元。當中最高損失金額的一宗案件為312萬元。3名受害人於2月透過社交應用程式結識騙徒，根據指示下載指定程式及開立戶口以投資加密貨幣，受害人起初存入小額金錢，成功賺取數倍利潤，受害人於是繼續存款，其後欲取回款項時被拒絕，懷疑受騙，於是報警。

最高可被判監14年

警方呼籲市民切勿租、借或賣戶口，因為只是借、租或賣出戶口作洗黑錢用途，而非實際操控戶口，同樣可能觸犯洗黑錢罪。香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產，已經干犯洗黑錢罪，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。

不要轉帳至不明來歷第三方戶口

警方亦提醒市民不要輕易相信一些聲稱是家人、銀行或政府部門的電話，或者一些不尋常的訊息，並且轉帳至不明來歷第三方戶口，或輕易透露個人資料。如有懷疑自己受騙，可以使用警方「防騙視伏器」評估詐騙及網絡安全風險，或致電防騙易熱線18222查詢。

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