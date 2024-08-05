警港島冚黃賭毒打擊黑幫收入拘119人 破6宗「練功券」騙案

港島總區刑事部人員聯同港島各警區人員在7月21日至上周六（3日）在區內進行代號「智鼓」的反罪惡行動，以打擊區內涉及三合會的非法活動，行動中，突擊搜查區內多個娛樂場所，並搗破5個懷疑色情場所。

警破7間懷疑非法賭檔

行動中，警方亦搗破7間懷疑非法賭檔，當中包括利用俗稱「釣魚機」作幌子的賭博場所，顧客可用遊戲機積分換取現金，以增加執法難度。警方以涉嫌「管理賭博場所」或「非法賭博」拘捕59人並檢取超過60萬元現金及賭款。