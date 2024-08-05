警港島冚黃賭毒打擊黑幫收入拘119人 破6宗「練功券」騙案

港島總區刑事部人員聯同港島各警區人員在7月21日至上周六（3日）在區內進行代號「智鼓」的反罪惡行動，以打擊區內涉及三合會的非法活動，行動中，突擊搜查區內多個娛樂場所，並搗破5個懷疑色情場所。
警破7間懷疑非法賭檔
行動中，警方亦搗破7間懷疑非法賭檔，當中包括利用俗稱「釣魚機」作幌子的賭博場所，顧客可用遊戲機積分換取現金，以增加執法難度。警方以涉嫌「管理賭博場所」或「非法賭博」拘捕59人並檢取超過60萬元現金及賭款。
警破13宗毒品相關案件
此外，警方亦偵破13宗毒品相關的案件，包括7宗在娛樂場所附近發生的「販賣危險毒品」案件。人員檢獲共1.9公斤、總市值約190萬的懷疑可卡因及一批製毒工具。行動中，共拘捕67名本地男子、19名本地女子、3名內地男子、16名內地女子、兩名非華裔男子、4名外籍男子及8名外籍女子，年齡介乎20歲至88歲，分別涉嫌「管理賣淫場所」、「違犯逗留條件」、「管理賭博場所」、「非法賭博」、「販運危險藥物」及「製造危險藥物」等。
破6宗「練功券」騙案
行動中，警方亦搗破一個懷疑詐騙集團。該詐騙集團懷疑與今年3月至7月期間發生的6宗利用「練功券」偽鈔作行騙的案件有關，涉及財物的價值約為200萬元。
警籲青少年娛樂消遣時提高警覺
警方留意到有不法分子於暑假期間在娛樂場所向年青人兜售毒品，以引誘他們吸毒。警方藉此呼籲青少年在娛樂消遣期間要提高警覺，遠離毒品。警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動目標之一。警方會繼續重點打擊三合會目標人物及其犯罪行為，遏止有關違法活動。