警港島高危交通黑點錄影執法 揭1777輛車越過雙白線

港島總區交通部執行及管制組自今年9月起於港島多個地點包括石澳道、大潭道及赤柱峽道等運用錄影執法，打擊橫越雙白線等危險駕駛行為。

石澳一帶過去一年4宗越過雙白線與對頭車相撞

港島交通部經深入分析及研究，發現發生於上述地方的嚴重交通意外成因，主要因為該路段路面狹窄，駕駛者以高速入彎使車輛失控並越過雙白線，與對頭車迎頭相撞。在過去12個月，石澳一帶已發生過4宗因為車輛越過雙白線與對頭車相撞的嚴重交通意外，意外共造成2名司機死亡及3人受傷。

針對蓄意或魯莽橫越雙白線

有見及此，港島交通部特遣隊人員進行研究，辨識高危交通黑點並進行錄影執法。人員針對蓄意或魯莽橫越雙白線並可能對其他道路使用者構成危險的駕駛者進行執法行動，由九月中旬行動開始至今，已識別超過1,777輛車輛於錄影地點橫越雙白線。人員已作出跟進調查及發出檢控。