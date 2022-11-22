警港島高危交通黑點錄影執法 揭1777輛車越過雙白線

港島總區交通部執行及管制組自今年9月起於港島多個地點包括石澳道、大潭道及赤柱峽道等運用錄影執法，打擊橫越雙白線等危險駕駛行為。
石澳一帶過去一年4宗越過雙白線與對頭車相撞
港島交通部經深入分析及研究，發現發生於上述地方的嚴重交通意外成因，主要因為該路段路面狹窄，駕駛者以高速入彎使車輛失控並越過雙白線，與對頭車迎頭相撞。在過去12個月，石澳一帶已發生過4宗因為車輛越過雙白線與對頭車相撞的嚴重交通意外，意外共造成2名司機死亡及3人受傷。
針對蓄意或魯莽橫越雙白線
有見及此，港島交通部特遣隊人員進行研究，辨識高危交通黑點並進行錄影執法。人員針對蓄意或魯莽橫越雙白線並可能對其他道路使用者構成危險的駕駛者進行執法行動，由九月中旬行動開始至今，已識別超過1,777輛車輛於錄影地點橫越雙白線。人員已作出跟進調查及發出檢控。
根據第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第11條，除非遵循警務人員指示、右轉駛入任何與該車路毗連的道路、處所或地方、或有其他合法理由，司機須確保車輛或其任何部分不在連續白綫或附有虛綫的連續白綫或其任何部分之上，亦不駛越或橫過該綫或其任何部分。駕駛者若觸犯橫越雙白線的規定，除了罰款的懲罰外，並會被記3分。如果情節嚴重，對道路使用者構成嚴重安全隱患，警方可能以「危險駕駛」拘捕有關駕駛者。
警方呼籲，港島很多道路路面狹窄，胡亂橫越雙白線或在雙白線上行駛很容易導致嚴重或致命交通意外，港島交通部人員會持續嚴厲執法，利用科技以錄影執法打擊危險駕駛行為，致力保障道路使用者安全。