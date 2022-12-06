警牛池灣搗非法賭檔拘7人檢約50萬賭款籌碼

黃大仙警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，今日(6日)上午約10時突擊搜查牛池灣村一單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，警員拘捕一名27歲姓廖本地男子涉嫌「經營賭博場所」，另外一名26歲姓蔡本地男子則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。至於單位內3名本地男子及2名本地女子，年齡介乎20至68歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人已獲准保釋候查，須於1月上旬向警方報到。警員檢獲賭款及籌碼總值約50萬港元、小量枱櫈及約120副啤牌。



根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。