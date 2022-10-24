警瓦解八鄉偷車集團拘4人　檢獲大批武器起回6失車

警方上周六(22日)瓦解一個元朗八鄉偷車集團，並在集團倉庫起搜獲6輛失車及一堆失物，約值42萬元。新界北總區刑事部高級督察戴寶兒稱，警方留意到新界北區在本年的1月至8月有204宗偷車案，比上年有上升趨勢。新界北總區刑事部展開情報調查，成功鎖定一個活躍區內的偷車集團，遂展開代號「神劍」執法行動，持法庭手令搜查八鄉七星崗一個約萬呎倉庫。

上述失車及失物約值42萬元

行動中拘捕2名姓鍾(39及49歲)男子、姓張(60歲)女子及一名持護照的39歲菲裔女子。上述人士全部報稱無業，相信俱為集團骨幹成員。他們涉嫌「盜竊」、「藏有攻擊性武器」、「管有仿製槍械」及「行使虛假文書」。

探員在倉庫內發現4輛電單車，鎖膽均有被撬痕跡，其中一架車牌與底盤號碼不符，調查後發現該4輛電單車全是失車，並分別在2020的3月至2022年7月在沙田、荃灣及八鄉等地報失，其中兩輛有掛上車牌，惟其中一組相信是假車牌。另外，警方在離倉庫200米的草叢位置，亦發現2輛失車，根據記錄，它們在3月在深水埗及天水圍被偷，經點算後，相信上述失車及失物約值42萬元。

警方及後再搜查貨倉及附近範圍，在倉內及草叢亦檢獲一批用作偷車工具及大量武器，包括鐵通、木棍、斧頭、劍、5枝長氣槍及2枝短氣槍及牛肉刀，不排除該批武器用作放售及供應其他犯罪集團及黑幫使用，案件仍在調查中，不排除有多人被捕。