警瓦解網上購票詐騙集團拘5人 涉MAMA BLACKPINK假飛共50萬元

演唱會和體育表演是港人熱愛的娛樂，加上啟德主場館的啟用，本港相繼舉辦大型盛事，當中不乏國際級的知名團體和球隊，令這些活動的門票都在開賣後火速售罄，造成一票難求。警方昨公布成功搗破一個本地網上購票詐騙集團，共拘捕3男2女，年齡介乎21歲至39歲，當中包括集團主腦及數名骨幹成員，涉案金額逾港幣50萬元。

商業罪案調查科人員經情報分析及深入調查後，鎖定一個本地網上購票詐騙集團，並於周一展開代號「烈衝」的拘捕行動。5名被捕人涉嫌串謀欺詐，懷疑與超過200宗同類型案件有關，涉案總金額約逾50萬元。他們分別為集團主腦，骨幹成員及騙案電話登記人，又分別報稱為自僱人士、文員及無業人士，有人有黑社會背景。