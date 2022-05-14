警破低息貸款騙案拘22人　2持牌財務公司涉供客戶資料

警方偵破一宗低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，年齡介乎19至38歲，涉及金額超過190萬元，不排除有更多人被捕，期間警方揭發兩間持牌財務公司涉及提供客戶資料，形容有關詐騙手法罕見。

警方商業罪案調查科總督察柯詠恩表示，在2021年9月至10月期間接獲報案，指有騙徒在電話中訛稱是本地銀行或財務公司職員，向市民推銷低息貸款計劃，並要求有興趣的市民存入10%的貸款金額作為保證金，當事主存入保證金後，騙徒便失去聯絡，未有借出金錢。

警檢獲近120萬 現金等

經調查後，警方發現詐騙集團在葵涌工廈設電話中心，並聯同兩間持牌財務公司，先由財務公司提供客戶資料，再由詐騙集團致電推銷，聲稱可以向客戶提供「一筆清」低息貸款優惠，當受害人表示有興趣借貸，騙徒便會要求受害人存入金錢至指定戶口作保證金或資產證明，以增加貸款獲批的機會，至於墊支金額由3萬元至136萬元不等，總損失超過190萬元。

警指 利用財務公司提供資料手法罕見

其後，警方在周四及周五採取行動，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕17男5女，包括一名集團主腦、一名骨幹成員、兩名分別來自兩間持牌財務公司的董事、14名電話中心職員及4名傀儡戶口持有人，部分被捕者有黑幫背景，另外搜查葵涌工廈的電話中心及兩間位於旺角的持牌財務公司，檢獲用作推銷低息貸款的廣告、借貸人申請表及近120萬港元的現金、名錶及金器等。

警方指，詐騙集團已運作半年，涉及至少7宗低息貸款詐騙，又說利用財務公司提供的借貸人資料作詐騙的手法較罕見，將聯同牌照科及公司註冊處審視兩間公司的牌照。