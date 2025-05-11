警破倫敦金投資騙局 7受害人涉400萬 3男被捕

警方搗破一個倫敦金投資詐騙集團，該集團聲稱以高回報、低風險作招徠，誘騙至少7名受害人墮假投資騙局。警方拘捕3名本地男子，他們涉嫌以欺騙手段取得財產罪及串謀詐騙罪，涉款逾400萬元。警方初步調查相信，該集團運作至少一年。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，警方早前接獲一名市民報案，指誤墮倫敦金投資騙案。受害人去年10月接獲騙徒電話，被誘騙投資，之後分別多次在元朗教育路一帶，將190萬港元現金，交予兩名本地男子作為投資本金，其後一度收到5萬元投資回報，但之後希望再提取本金和回報，對方則以不同藉口拖延，又索取行政費和保證金，最終損失共185萬。

警方其後分別在元朗和觀塘的詐騙集團辦公室拘捕3人，年齡介乎25至36歲，檢獲電腦、智能電話、講稿、投資合約、本金收據和虛擬投資記錄等證物。初步調查發現，集團有其他成員，至今已運作大約一年多，警方仍在點算相關傀儡戶口清洗的犯罪得益，將與其他受害人聯絡，開展下一步行動。

