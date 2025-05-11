警破倫敦金投資騙局 7受害人涉400萬 3男被捕

警方搗破一個倫敦金投資詐騙集團，該集團聲稱以高回報、低風險作招徠，誘騙至少7名受害人墮假投資騙局。警方拘捕3名本地男子，他們涉嫌以欺騙手段取得財產罪及串謀詐騙罪，涉款逾400萬元。警方初步調查相信，該集團運作至少一年。
元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，警方早前接獲一名市民報案，指誤墮倫敦金投資騙案。受害人去年10月接獲騙徒電話，被誘騙投資，之後分別多次在元朗教育路一帶，將190萬港元現金，交予兩名本地男子作為投資本金，其後一度收到5萬元投資回報，但之後希望再提取本金和回報，對方則以不同藉口拖延，又索取行政費和保證金，最終損失共185萬。
警方其後分別在元朗和觀塘的詐騙集團辦公室拘捕3人，年齡介乎25至36歲，檢獲電腦、智能電話、講稿、投資合約、本金收據和虛擬投資記錄等證物。初步調查發現，集團有其他成員，至今已運作大約一年多，警方仍在點算相關傀儡戶口清洗的犯罪得益，將與其他受害人聯絡，開展下一步行動。
詐騙集團分工仔細 成員毫無投資經驗和金融背景
重案組督察何安生表示，詐騙集團分工仔細，他們在工商旺區租用寫字樓作辦公室，企圖塑造一個正當、專業的公司形象，但成員毫無投資經驗和金融背景；他們假扮投資經紀，透過街頭問卷調查索取市民個人資料、電話號碼和職業等，其後利用電話通訊軟件聯絡市民，引誘投資貴金屬和黃金計劃，並指示已簽約的受害人將投資本金存入指定傀儡戶口。
警方呼籲，貴金屬及黃金屬於複雜的投資項目，容易被不法之徒利用作為詐騙工具。市民大眾切勿輕信自稱為投資顧問的陌生來電，應盡量選擇獲監管機構發牌的金融公司或銀行進行投資買賣。如遇上聲稱低風險、高回報的投資項目時，務必提高警覺，並應諮詢專業人士的意見。如接獲不明來歷的來電，市民可透過「防騙視伏器」輸入電話號碼、收款帳戶等資料，以評估詐騙風險。如有任何懷疑，亦可致電防騙熱線18222查詢。