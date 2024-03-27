警破兩「彈票黨」集團拘21人最細17歲　涉款逾100萬元

警方破獲兩個「彈票黨」集團，拘捕21人，由集團主腦、入票者、操控傀儡戶口、以致負責面交的骨幹成員、傀儡戶口持有人、電話卡登記人、支票戶口持有人均一網成擒，成功瓦解有關詐騙集團。 「彈票黨」用失效支票行騙 總區重案組第5隊總督察戴寶兒表示，經深入調查後，西九龍總區發現一個由三合會操控的犯罪集團，他們除了會用傳統「彈票黨」的手法進行詐騙，即是假扮買家，用失效支票造成入數假象，以騙取賣家的信任及貨物。交易後，騙徒會訛稱轉帳多了錢，要求現金退款，令受害人雙重損失。

最年輕被捕人只得17歲 警方西九龍總區及東九龍警區分別於周一至周二（25至26日）進行打擊「彈票黨」網上購物騙案執法行動，成功瓦解2個犯罪集團，一共拘捕19男2女，年齡介乎17歲至72歲，涉及51宗，涉案被騙去的財物總值超過100萬元，當中涉款金額最大的案件為買賣一個價逾3萬元的名牌手袋，騙徒假扮買家用失效支票造成入數假象，交易後騙徒更訛稱轉帳多了錢，要求現金退款，雙重欺騙受害人，令受害人損失5萬元。 部分人被捕人有三合會背景 當中部分人被捕人有三合會背景、一名相信於精神上沒有行為能力的人士、無業、餐飲從業員、搬運工人、家庭主婦及退休人士，以一名學生。他們全因以「欺騙手段獲得財產罪」、「洗黑錢罪」、「處理贓物罪」及「管有他人身份證」被捕。

4 人已被暫控一項「串謀詐騙罪」 行動中，警方拘捕在背後操控、招募人員的主腦、負責入支票、操控傀儡戶口，及負責面交的骨幹成員；警方亦拘捕傀儡戶口持人、電話卡登記人及支票戶口持有人，成功瓦解該犯罪集團。其中，4名被捕人已被暫控一項「串謀詐騙罪」，並於九龍城裁判法院提堂，其他被捕人已獲准保釋，行動仍然會繼續進行。 招募心急搵快錢年輕人 警方發現有被捕人士同時牽涉在西九龍總區及東九龍警區案件中，相信有傀儡戶口和電話卡登記人同時被犯罪集團利用。在兩個行動中，警方留意到兩個「彈票黨」集團均以相同手法欺騙受害人，並且同樣招募心急搵快錢的年輕人或失業人士，給予約1,000元至5,000元報酬，負責露面工作，包括入支票、跟受害人面對面交收等，而集團主腦則從來不需要露面。