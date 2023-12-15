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2023-12-15 04:31:56
日報

警破彈票黨詐騙集團拘26人 速遞員交收貨物變參與騙案

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證物

警方展示檢獲證物。

網購盛行，「彈票黨」詐騙活動有增無減。騙徒以空頭支票向受害人購買貴重貨物，騙走貨物之餘，更訛稱過多了款項給受害人，要求對方交還差額，致受害人雙重損失。警方早前鎖定不法集團，拘捕26人，涉串謀詐騙，包括2名主腦，涉款約160萬元。騙徒向速遞公司落單，送貨員接洽受害人取貨，淪為集團行騙活動中棋子。

被捕的23男3女(16歲至72歲)，擔當不同角色包括負責在網上平台接觸受害人、傀儡戶口持有人、負責交收貨物等。警方檢視疑犯的電話資料時，亦發現騙徒有很多以修圖程式篡改的過數收據。行動中檢獲30部電話、4張支票、1本支票簿。

警方於7至11月期間，接獲58人報案，指在網上平台出售貨品後，被騙去貨物及金錢，包括手袋、手錶及鑽石戒指，涉款約160萬元，最高價值是一個約值6萬元的手袋。

騙徒假冒買家在網上平台尋找目標，並向目標受害人訛稱擬購買對方放售的貴價貨物。雙方同意是次交易後，騙徒透過銀行櫃員機存入空頭支票，假裝已過數予受害人，之後再派人交收貨物。

受害人檢查交易紀錄，見到「戶口結餘」以為已經過數，因而交付貨物。有騙徒入數後即訛稱不小心過多了款項，受害人不虞有詐按指示轉帳退回差額款項。受害人收到銀行通知，指該筆轉帳無效始知受騙。

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警方經調查後，鎖定目標集團，於周二(12日)採取行動，騙徒與受害人交收一隻值5.5萬元的鑽石戒指時，當場被捕。警方同日在全港各區拘捕其餘人士。警方特別提到，部分被捕人士是速遞公司送貨員。詐騙集團於速遞平台落單，送貨員按指示向受害人取貨，再送到騙徒指定地點；送貨員成為網購詐騙過程中重要一員。警方提醒送貨員，交收過程中對於交接人、地方或貨物性質有可疑之處，應立即舉報。

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