警破油漆罐及公仔藏毒案，拘4人檢7600萬元毒品。

警方於荃灣及機場連破兩宗毒品案，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕4名本地男女，並檢獲約7600萬元毒品。兩宗案件將於明日(20日) 在西九龍裁判法院提堂。
荃灣工廈檢137.2公斤氯胺酮
警方表示，前日(17日)搜查兩個荃灣工業大廈的毒品儲存倉，搜出245箱、共1,470罐報稱油漆貨物。其後發現罐內藏有137.2公斤氯胺酮，於是拘捕單位內一名48歲姓林男子，當時他正在拆貨，相信他被毒販以數萬元招攬。探員同日再突擊搜查葵涌一住宅單位，拘捕一名30歲姓黃男子，相信負責管理兩個毒品倉及安排林男到倉內接收和處理「油漆」。行動中相信毒販費盡心思，以油漆氣味掩蓋毒品氣味，並經合法途徑從外地運入本港。
機場檢1100萬元可卡因
另外，警方經調查後，相信有販毒集團最近利用遊客販運危險藥物，並經香港國際機場進入本港。昨晚約10時在海關人員協助下截查兩名從卡塔爾多哈飛抵本港的一對男女，在行李箱中發現一些衣物及6隻毛公仔，拆開公仔後取出687粒膠囊，當中含有15.1公斤可卡因，市值約1,100萬元，遂將52歲姓盧男子和53歲姓陳女子拘捕。兩人報稱無業且互相認識，相信為數萬元報酬及「免費旅遊」，被招攬到外國接收毒品後，再乘航機返港將毒品帶入本港。