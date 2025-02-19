警破油漆罐及公仔藏毒案，拘4人檢7600萬元毒品。

警方於荃灣及機場連破兩宗毒品案，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕4名本地男女，並檢獲約7600萬元毒品。兩宗案件將於明日(20日) 在西九龍裁判法院提堂。

荃灣工廈檢 137.2 公斤氯胺酮

警方表示，前日(17日)搜查兩個荃灣工業大廈的毒品儲存倉，搜出245箱、共1,470罐報稱油漆貨物。其後發現罐內藏有137.2公斤氯胺酮，於是拘捕單位內一名48歲姓林男子，當時他正在拆貨，相信他被毒販以數萬元招攬。探員同日再突擊搜查葵涌一住宅單位，拘捕一名30歲姓黃男子，相信負責管理兩個毒品倉及安排林男到倉內接收和處理「油漆」。行動中相信毒販費盡心思，以油漆氣味掩蓋毒品氣味，並經合法途徑從外地運入本港。