警破洗黑錢集團拘6男　涉助清洗逾億元騙案得益

警方財富情報及調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日(25日)在全港多區進行代號「蒼霆」(GREYTHUNDER)的行動，拘捕6名本地男子，年齡介乎24歲至36歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)及串謀「洗黑錢」。

被捕人士屬同一洗黑錢集團

人員經調查後發現被捕人屬同一「洗黑錢」集團，該集團涉嫌在去年5月至11月，利用至少33個本地銀行戶口清洗約1.75億元的懷疑犯罪得益。調查顯示，其中2,800萬元的犯罪得益涉及至少27宗騙案，包括假冒官員及投資騙案等。該些騙案的總損失金額共約1.13億元。行動中，人員檢獲多部智能電話、電腦及銀行文件。所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。



警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款五百萬元及入獄14年。警方亦藉此提醒市民「唔租 唔借 唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口(包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等)予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。