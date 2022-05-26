警破獲大型洗黑錢集團拘16男女 由黑社會操控 涉87個傀儡戶口

警方破獲一個由黑社會操控的洗黑錢集團，拘捕16名男女，行動中以「串謀洗黑錢」罪拘捕13男3女，年齡介乎18歲至35歲，並檢獲超過130萬元現金、43張銀行咭、大量銀行戶口資料及密碼、一批電腦、超過5,000份欠債人士資料及貸款資料。

警方年初調查後，鎖定一個近年甚具規模的洗黑錢集團，於本月17至21日展開代號「捲甲」的反洗黑錢行動，在上星期二採取拘捕行動，先在英皇道拘捕2名男子，搜出2張他人的銀行提款卡，之後持搜查令到洗黑錢集團的營運中心再拘捕5人，被捕7人年齡27至33歲，全部涉嫌串謀洗黑罪。其後探員亦於5月20至21日期間以涉嫌洗黑錢拘捕9人，相信他們為傀儡戶口持有人，年齡介乎18至31歲。據調查所得，集團會利用威迫利誘的方法，向不同的市民或欠債人索取其銀行戶口的資料、銀行卡及密碼，並用傀儡戶口去協助清洗由不同罪行，如詐騙罪所得來的犯罪得益。當中包括威迫欠債的債仔交出銀行戶口及提款卡，又或以數千元利誘想搵快錢的市民，借出戶口供使用。

而被捕的16名男女，分別為7名骨幹成員及9名傀儡戶口的持有人，絕大部份骨幹成員有黑社會背景，他們報稱任職文員、待應、送貨員、學生或無業，現已保釋候查。

警方又指集團的營運中心位於北角某商業大廈，約1,000呎，有4間房，枱上放有大量的借貸及收數文件，又在個別櫃桶內放置40多張銀行卡，集團最少操控87個傀儡戶口洗黑錢，有逾百萬計的犯罪得益經由不同匯款渠道，匯至境外的傀儡戶口。