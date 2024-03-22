警破詐騙洗黑錢集團拘4人 143受害人 失2300萬

香港去年錄得騙案宗數，按年升逾四成，今年1月整體罪案數字，四成二屬騙案。當局著力打擊，近日發現一個活躍於本港的詐騙集團租用九龍城區工廠大廈單位作營運中心，警方經部署後展開行動，拘捕包括主腦及骨幹成員等4人，相信集團涉及41宗騙案，143名受害人，涉款2,300萬元。單一最大案件涉款700萬元，屬投資騙案。
被捕4人，3人為本地人(28歲至64歲)及一名46歲持雙程證內地漢，包括集團主腦、2名骨幹成員，以及1名集團聘請的「車手」，均無稱無業，涉嫌串謀詐騙及管有違禁武器。行動中，檢獲33萬元現金、57張銀行提款卡、40部手機、3部電腦、45支名貴烈酒等。
九龍城警區反三合會行動組主管湯敬培稱，涉案集團營運近1年，形容集團分工明細，除安排成員進行不同類型詐騙活動，包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物及低息貸款騙案等，亦安排成員透過「搵快錢」藉口，從不同渠道收集傀儡戶口，並向傀儡戶口持有人，支付1,000至1,500元現金作報酬。集團將收集到的傀儡戶口，分發給其他成員用作清洗犯罪得益。其後再經銀行櫃員機提取現金，或購買名貴物件如名貴酒類產品後再套現。湯敬培指，警方發現，集團於3個月前搬到九龍城一幢工廈的單位內，反黑組於日前突擊搜查，拘捕4人。
市民勿出租出售銀行戶口
九龍城警區刑事部總督察羅程瀚指出，近年詐騙案數字持續高企並有上升趨勢，2023年按年上升42%，涉及金額90億元。警方今年初鎖定一個活躍於本地的詐騙及洗黑錢集團，其後鎖定疑人身份，相信今次行動已成功瓦解此有組織的詐騙及洗黑錢集團。警方呼集團籲市民不要租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。