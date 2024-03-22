警破詐騙洗黑錢集團拘4人 143受害人 失2300萬

香港去年錄得騙案宗數，按年升逾四成，今年1月整體罪案數字，四成二屬騙案。當局著力打擊，近日發現一個活躍於本港的詐騙集團租用九龍城區工廠大廈單位作營運中心，警方經部署後展開行動，拘捕包括主腦及骨幹成員等4人，相信集團涉及41宗騙案，143名受害人，涉款2,300萬元。單一最大案件涉款700萬元，屬投資騙案。

被捕4人，3人為本地人(28歲至64歲)及一名46歲持雙程證內地漢，包括集團主腦、2名骨幹成員，以及1名集團聘請的「車手」，均無稱無業，涉嫌串謀詐騙及管有違禁武器。行動中，檢獲33萬元現金、57張銀行提款卡、40部手機、3部電腦、45支名貴烈酒等。