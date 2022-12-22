警破「彈票黨」拘12人涉23案　呃逾900萬元名貴貨物

「彈票黨」近日又再捲土重來。警方日前接獲報案後展開深入調查，拘捕5男7女，涉嫌透過存入空頭支票詐騙財物，涉及23宗「彈票」案件，騙款總金額900多萬元，涉款最高一宗交易達150萬元。其中在今年8及10月，警方接獲兩名受害人報案，分別涉及紅酒櫃買賣及社交平台放售名錶，均在貨物出貨及交收後，遭銀行彈票才發現被騙。

案件較去年上升兩至三成

警方經調查後鎖定一個利用傀儡戶口，進行網上購物或商業騙案的本地詐騙集團，昨日及今日採取拘捕行動。警方表示，詐騙集團分工仔細，有人會假扮買家或商人作招徠；另有成員擔當俗稱「跑腿」的角色，負責交易；部分人則負責統籌空頭支票，到櫃員機存入指定受害人的戶口，假扮成功轉帳，從而騙取受害人信任。當受害人發現「彈票」時，往往已經失去財物或有業務上的損失。警方表示，同類型案件有上升趨勢，在眾多詐騙案件中，涉及彈票的案件較去年上升兩至三成。

被捕人士年齡介乎24至55歲，報稱廚師，家庭主婦、無業等，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」、「處理贓物」及「串謀詐騙」等罪名。警方在行動中檢獲包括銀行文件、現金、銀行卡及空頭支票等，拘捕行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

遇疑可致電防騙易查詢

警方提醒，市民在網購時應縝重思考對方是否可靠，並應選擇信譽良好的官方網站購物，交收時可選擇貨到付款，或者於現場交易時用現金交收，事後留下對方紀錄，藉此減低風險。如有懷疑，可致電防騙易熱線查詢。