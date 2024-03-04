警破4宗販毒案檢值1.32億元毒品　拘8男包括一名15歲學生 (更新)

【12:45更新】 警方毒品調查科在上周四至上周六期間，針對4個販毒集團展開反毒品行動，分別在大埔、落馬洲、上水、粉嶺、土瓜灣、將軍澳、火炭及深水埗拘捕8名男子，年齡介乎15至60歲，其中5人報稱無業，一名15歲被捕人報稱學生，並且檢獲共檢獲約95公斤懷疑可卡因，72公斤懷疑氯胺酮，以及10.4公斤懷疑大麻花，估計總市值約1.32億元。警方相信連串行動已成功搗截多種毒品流入市面。

警方毒品調查科警司譚威信及高級督察李俊岷先後交代4宗案件詳情。4宗販毒案件，分別以郵寄、利用偏遠地區不起眼的廢置汽車及空置貨櫃作為毒品儲存倉、或利用融入人群的私人住宅及迷你倉，作為毒品的包裝工場及儲存中心，並懷疑透過貨運、客運、寄件等方式，從南美及東南亞等地偷運毒品到本港。

其中一宗案件，警方指有販毒集團將毒品混入貨物，由歐洲郵寄到港，並租用住宅單位做毒品儲存倉和分拆中心，於是上周四採取行動，在土瓜灣和上水拘捕2人，當中一名是15歲學生。另一宗案件，警方搗破另一個販毒集團，拘捕23及24歲本地男子，該名24歲男子涉嫌控制23歲男子販毒，他們涉嫌利用2輛位於大埔及落馬洲的廢置汽車，作為毒品儲存倉，警方再在粉嶺龍躍頭的一個空置貨櫃辦公室，地下暗格發現75塊、重75公斤懷疑可卡因磚，警方共檢獲市值1億元毒品。

另外，警方再搗破另一個販毒集團，位於將軍澳住宅單位及火炭迷你倉的毒品儲存倉庫，拘捕18及24歲男子，並檢獲涉案的氯胺酮。餘下最後一宗案件，警方在一個位於深水埗的毒品儲存倉，檢獲懷疑大麻花，拘捕一名60歲及21歲男子，該名21歲男子是透過航空客運販毒入境。

警方：定令販毒集團「血本無歸」

警方毒品調查科總警司吳頴詩指，去年有297名青年因為毒品案件被捕，按年減少34%，惟不法集團利用年輕人或想「搵快錢」的人販毒，強調無論是透過任何形式販毒，警方會令販毒集團「血本無歸、提心吊膽」。她又指，下月是俗稱的「大麻月」，呼籲家長多留意子女有否不尋常收入，年輕人亦可多留意朋輩有否突然多穿戴名貴物品，如有懷疑，應及早介入。