警破80宗網騙案 三成涉網購 23人買模型失130萬 35人購酒店套票涉7萬

詐騙案未有遏止，本港今年1月錄得3,200宗詐騙案，按年升一成半；警方上月中起對科技罪案及網上騙案展開行動，偵破80宗案件，涉及9,100萬元，有8名墮投資騙案的市民合共失款1,200萬元，亦有部分市民購買潮流模型，付款後與賣家失聯共損失130萬元。警方拘捕122人，絕大部分為傀儡戶口持有人。警方提醒，借出戶口被用作非法用途，戶口持有人涉干犯洗黑錢罪名。 黃大仙警區由2月18日至3月13日，一連25日展開行動，偵破80宗案件，包括網購騙案、網上投資騙案、網上求職騙案、網上情緣騙案及低息貸款騙案等，涉及騙款9,146萬元。涉256人受害人，包括116男140女，年齡由18至89歲，損失金額由1,160至1,220萬不等，近三成受害人墮網購騙案陷阱。

損失最大的是一宗投資騙案，共8名受害人，他們於去年3至4月期間，經社交平台認識騙徒，誘使投資內地股票，向23個傀儡戶口轉帳1,220萬港元。 網購騙案方面，一宗買賣模型的案件，涉及逾20名受害人，他們於不同網上購物平台發現騙徒帖文，聲稱以低於市價出售潮流模型。受害人按騙徒指示，轉帳合共逾130萬元，騙徒收款轉走用作償還私人債務。受害人因未收到貨品始知被騙並報警。警方其後拘捕與案有關的主腦，涉干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。

另外，有逾35人透過懷疑偽冒旅行社的網上平台，購買酒店套票共失逾7萬元。警方其拘捕兩名傀儡戶口持有人。警方提醒市民切勿向他人出售、出租銀行戶口，若戶口被用作非法用途，包括處理贓款等，戶口持有人有可能干犯洗黑錢罪。 警方表示，留意到有騙徒向騙案受害人訛稱提供法律意見協助追回騙款，但同時以不同藉口要求受害人先轉帳。警方呼籲市民，切勿相信這些毫無根據的言論，避免墮入騙徒陷阱，再次損失。 17歲少年涉4電騙案今提堂 另外，警方在上水拘捕一名17歲少年，涉及4宗電話騙案，涉款共約86萬元。他被暫控4項「以欺騙手段取得財產」罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。