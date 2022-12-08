熱門搜尋:
C觀點 世界盃 江澤民 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-12-08 09:40:25

警突擊搜查天水圍酒店檢市值約40萬毒品拘3女

分享：
警突擊搜查天水圍酒店檢市值約40萬毒品拘3女

警方突擊搜查天水圍一間酒店房間，檢獲市值約40萬元毒品，拘捕3女。(警方圖片)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受