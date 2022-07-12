警突擊搜查旺角一單位 檢2600隻鹹碟拘1男

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日(11日)下午在旺角區分別展開代號「搜鷁」（STEMPICKER）的掃黃行動及「蓄勢」(FULLBOOM) 的反非法賭博行動。警員突撃搜查旺角彌敦道582至592號一單位，檢獲近2,600隻懷疑色情光碟及現金，總值約8萬元，拘捕一名53歲姓梁本地男子，涉嫌「管有淫褻物品以供發布用途」及「發布淫褻物品」。

搗破非法釣魚機賭檔拘5男

另外，警員亦突擊搜查旺角廣東道900至904號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕一名62歲姓鍾本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)；另外3名本地男子及1名內地男子，年齡介乎35至58歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警員檢獲4部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約800元賭款。

所有被捕人現正被扣留調查。警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情，警方亦將繼續打擊非法活動，同時減低社區傳播風險。