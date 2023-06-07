警突擊搜查通菜街單位掃毒　檢市值3000元毒品7人被捕

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日(7日)突擊搜查通菜街一單位，合共拘捕7人，當中一名48歲本地女子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外3名本地男子及3名本地女子，年齡介乎24歲至56歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。行動中，警員共檢獲約2.6克懷疑海落英、1.1克懷疑可卡因、3粒懷疑藍精靈，以及一批懷疑吸食毒品工具如冰壼、錫紙、打火機等，檢獲的毒品總市值約3,000元。



根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物(販運是指向他人出售或供應危險藥物)，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。