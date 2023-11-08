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2023-11-08 04:30:23
日報

警籲勿下載不明來歷App 3長者接詐騙電話失354萬

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電話騙案

兩漢被捕涉最少3詐騙長者案件，警方展示相關證物。

再有長者墮「猜猜我是誰」電話騙案，3名長者失款354萬元，警方拘捕2名男子，疑與案有關。另外，警方亦提醒，騙徒以平價旅遊套票作招徠，誘騙市民下載惡意程式(毒App)，繼而入侵並控制受害人智能手機，再轉走網上銀行帳戶內金錢，9月至今接獲至少6宗報案，涉款68萬元。

3宗「猜猜我是誰」電話騙案，3名長者年齡71至88歲，共損失354萬元。當中一名71歲女子10月28日報案，指兩日前於沙田住所接獲懷疑騙徒來電，對方聲稱是其兒子，訛稱因打架被捕，其後有一名男子多次上門向女事主收取合共330萬元保釋金。事主打電話向兒子求證後，確定兒子安全及無提出過相關要求，懷疑受騙後報警。

警方經調查後鎖定兩名涉案男子身份，前日展開行動，在下午1時30分在荃灣西樓角路一個公廁內，拘捕兩名分別20和33歲的本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，在他們身上檢獲2萬美元(約15.64萬元)。初步調查顯示，涉案20歲男子懷疑與另外兩宗在屯門和馬鞍山發生的同類電話騙案有關，兩名受害人分別向騙徒交出8萬元及16萬元「保釋金」，之後再到荃灣將款項交予同黨，兩名被捕人現正被扣留調查。

電話騙案

警方提醒市民勿下載毒App。

下載毒App銀行帳戶或遭操控

另外，警方在社交平台「CyberDefender 守網者」提醒市民，自9月開始接獲至少6宗報案，有騙徒以平價旅遊套票、電子產品、包車服務、入油優惠等社交平台廣告或白撞WhatsApp訊息作招徠，誘騙市民下載「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」等惡意程式(毒App)，再入侵及控制受害人安卓(Android)手機，轉走其網上銀行帳戶中的金錢，涉及騙款共68萬元。警方指，毒App含惡意程式碼，安裝時取得用戶允許完整操作權限後，黑客便可遙距操控手機，取得用戶的SMS短訊、擷取鍵盤按鍵紀錄，甚至執行手機內的任何App。

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警方披露，一名男子在一個名為「金歐旅遊」的專頁出售平價旅遊套票，經WhatsApp聯絡客服。對方向男事主發送連結，並要求安裝「港澳商城」App，登記會員以取得優惠。該男子不虞有詐，下載毒App並輸入銀行戶口登入憑證，其銀行帳戶隨後被轉走24萬元。

警方提醒，黑客會不定期製作各類社交專頁和更改毒App名稱，甚至把毒App包裝成不同款式的工具，例如視頻播影工具；建議切勿從非官方渠道下載手機App；切勿允許App存取不合理的權限；若懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定以徹底清除惡意程式碼。

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