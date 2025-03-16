警聯入境處將軍澳大埔打擊清潔黑工 拘16男女

警方近日接獲情報，顯示在全港不同屋苑和商場有人聘用非法勞工作清潔工人，經深入調查及情報分析後，今日(16日)聯同入境處動員逾80名探員和機動部隊人員，突擊搜查將軍澳及大埔的屋苑和商場清潔場所，先後拘捕16人，當中包括12名非法勞工、4名工頭，涉嫌「非法入境」、「聘用非法勞工」、「違反逗留條件」及「行使虛假文書」等罪名。

行動中拘捕12男4女，年齡介乎27至66歲，12名被捕黑工中，有7名持「行街紙」，另外有3名非華裔的非法入境者、一名非華裔人持護照入境及1名中國籍持雙程證人士。他們涉嫌「非法入境」、「聘用非法勞工」、「違反逗留條件」及「行使虛假文書」等罪。