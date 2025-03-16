警聯入境處將軍澳大埔打擊清潔黑工 拘16男女

警方近日接獲情報，顯示在全港不同屋苑和商場有人聘用非法勞工作清潔工人，經深入調查及情報分析後，今日(16日)聯同入境處動員逾80名探員和機動部隊人員，突擊搜查將軍澳及大埔的屋苑和商場清潔場所，先後拘捕16人，當中包括12名非法勞工、4名工頭，涉嫌「非法入境」、「聘用非法勞工」、「違反逗留條件」及「行使虛假文書」等罪名。
行動中拘捕12男4女，年齡介乎27至66歲，12名被捕黑工中，有7名持「行街紙」，另外有3名非華裔的非法入境者、一名非華裔人持護照入境及1名中國籍持雙程證人士。他們涉嫌「非法入境」、「聘用非法勞工」、「違反逗留條件」及「行使虛假文書」等罪。
日薪約300至500元不等
據了解，被捕黑工主要越南籍，大多以偷盜方式入境，其中7人曾作免遣反聲請，6人的聲請已不獲確立，其餘一個案仍在處理中。非法勞工的日薪約300至500元不等，相信他們自行到工頭辦公室求職。
不排除更多人被捕
警方有組織罪案及三合會調查科高級督察鄧嘉豪表示，人員從屋苑及商場的清潔站、垃圾站及員工休息室等工作地點檢獲大量與案件有關的證物，包括偽造身份證、一批偽造身份證的副本，非法勞工工作時所穿的制服，一些工作紀錄文件及他們進行清潔工作相關的工具用具等。
他續指，調查行動將會持續，包括向聘請這些非法勞工的公司作出繼續的調查，不排除會有更多牽涉案件的人士被捕。