警聯同五國打擊兒童色情物品拘435人　少年疑拍攝11歲胞妹不雅照

本港警方拘捕7人，懷疑他們與兒童色情物品案件有關。被捕人介乎16至49歲，警方共檢獲7部手提電話及11部電腦或外置儲存裝置，內有162段兒童色情影片及230張相片。
當中一名16歲中五男生，警方在他的手機內發現8張相片，涉及在寓所內拍攝他妹妹，案發時間介乎2022至2023年，被捕人當時14歲，妹妹11歲，調查相信她妹妹是知情下被拍攝，無證據顯示涉及其他形式的性侵犯。
跨國共435人被捕
警方表示，今年2月至3月期間，聯同日本、南韓、馬來西亞、新加坡及泰國等地的執法機構聯合打擊兒童色情物品，合共拘捕435人。
本港去年錄得80宗兒童色情物品相關案件，按年升27%，涉及製作或管有兒童色情物品，又或利用或促致兒童製作色情影像等罪行。犯案手法主要是透過社交媒體、應用程式或網上遊戲而認識小朋友，並誘使他們提供物品，又或家庭成員或照顧者拍攝幼童私密部位。以往年齡最小受害人只有4至5歲。
AI生成兒童色情物品
警方表示，本港暫未發現由人工智能生成的兒童色情物品的個案，但已在其他國家出現，提醒公眾如涉及兒童色情內容，不論是否由電子等方式製作等，均屬犯罪，警方強調會在網上巡查，如發現涉及有問題內容會要求下架。
原文刊登於 香港電台