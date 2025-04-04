警聯同五國打擊兒童色情物品拘435人　少年疑拍攝11歲胞妹不雅照

本港警方拘捕7人，懷疑他們與兒童色情物品案件有關。被捕人介乎16至49歲，警方共檢獲7部手提電話及11部電腦或外置儲存裝置，內有162段兒童色情影片及230張相片。

當中一名16歲中五男生，警方在他的手機內發現8張相片，涉及在寓所內拍攝他妹妹，案發時間介乎2022至2023年，被捕人當時14歲，妹妹11歲，調查相信她妹妹是知情下被拍攝，無證據顯示涉及其他形式的性侵犯。

跨國共435人被捕

警方表示，今年2月至3月期間，聯同日本、南韓、馬來西亞、新加坡及泰國等地的執法機構聯合打擊兒童色情物品，合共拘捕435人。