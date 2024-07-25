警荃灣截查可疑男搜屋檢霹靂可卡因　元朗大樹下東路貨櫃屋再搗製毒工場

油尖警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，於7月23日及24日打擊毒品儲存倉庫及製毒工場行動，打擊毒品儲存倉庫及製毒工場行動。行動中，人員在荃景圍附近一座私人住宅截查1名形跡可疑男子，並在其身上檢獲226克懷疑霹靂可卡因。人員其後搜查該名男子的住宅單位，在內檢獲約1,212克懷疑霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具，合共市值約170萬元。

元朗貨櫃屋檢大量受管制及危險化學物品

經調查後，警方懷疑有人曾租用位元朗大樹下東路附近一個貨櫃屋作製毒工場。警方其後掩至該貨櫃屋作徹底搜查，並於屋內發現大量受管制及危險化學物品，包括約10公升懷疑鹽酸、約57公斤具高度腐蝕性懷疑氫氧化鈉、大量乙醇、有機溶劑等，以及其他可作製毒工具，包括滴管、燒杯、燒壺、酸鹼值試紙等。該名32歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」及「管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪名」被捕。被捕人現正被扣留調查，案件交由油尖警區特別職務隊第二隊跟進。