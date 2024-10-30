警西貢放蛇 紅的司機籲「改坐綠的」 司機拒載罰500元嘆「好心做壞事」

一名市區的士司機年初在西貢公眾碼頭的士站拒絕「放蛇」警員要求前往西貢內一間酒店，並著對方「你過對面搭綠的(新界的士)」。該司機被控一項拒載罪，案件昨(29日)在九龍城裁判法院開審，他求情時指只是按行規處事，提醒前往新界地區的乘客改乘綠的，可以較低價錢獲取相同服務，嘆自己「好心做壞事」。暫委裁判官判他罰款500元。

被告林松金被票控一項的士拒絕租用罪；案發於今年1月22日早上11時34分，警員當日喬裝乘客在西貢公眾碼頭市區的士站「放蛇」，登上被告的士時要求前往西貢海灣酒店。被告當時著對方「海灣酒店，你過對面搭綠的」，拒絕接載警員。其後另一名警員登車要求前往將軍澳港鐵站，被告隨即開車，警員遂表明身份指被告拒載，被告強調稱自己並非「揀客呀，你咁做我都冇嘢好講」。