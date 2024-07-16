警西貢演習反盜竊 無人機助拘賊

警方在今年首5個月在將軍澳警區共錄得12宗鄉郊入屋爆竊案，按年升9%；單一最大損失，屋主損失26萬元現金和財物。警方呼籲巿民提高警覺，提升防爆竊意識，加裝保安系統。警方亦會加強陸空巡邏搜查，包括安排無人機於空中監察。
將軍澳警區今年首5個月共錄得12宗鄉郊入屋爆竊案，按升9%；有住戶被偷走現金、擺設以及裝有鑽石首飾的夾萬共值26萬元。將軍澳警區於今日(16日)在西貢相思灣村作反爆竊演習，警區特遣隊聯同野外巡邏隊、小型無人機隊以及警犬隊模疑 發生一宗爆竊案，人員利用設具備熱能探測功能的無人機作空中搜索並鎖定及拘捕疑犯。將軍澳警區特遣隊主管文立衡指，利用無人機於空中監察，可提高行動效率；地面人員可因應空中監察後靈活調配人手，截停可疑人物。
料鄉郊爆竊案會上升
文立衡亦指，假期期間，有大量巿民外遊，料鄉郊爆竊案會上升，賊人會以山坡、叢林作為掩護，依山而建的建築物易成為目標。警方調查亦發現，有作案者會利用絲帶，在目標單位附近鮮有人經過的位置作標記，記下目標單位。他又指，賊人甚至於晚飯時間「繁忙時間」明目張膽入屋爆竊。
文立衡稱，除加強巡邏及定期演習外，亦會利用無人機作廣播宣傳。無人機配有中英及印尼語三語廣播，呼籲巿民提防盜竊。他亦提醒清水灣道一帶的居民，若於暑假離港，除通知家中外傭看管外，亦可通知物業管理處或鄰居，發揮鄰舍守望相助的精神。而巿民如遇可疑情況或不尋常聲音，應立即致電999或將軍澳特遣隊24小時熱線62774500報案。