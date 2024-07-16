警西貢演習反盜竊 無人機助拘賊

警方在今年首5個月在將軍澳警區共錄得12宗鄉郊入屋爆竊案，按年升9%；單一最大損失，屋主損失26萬元現金和財物。警方呼籲巿民提高警覺，提升防爆竊意識，加裝保安系統。警方亦會加強陸空巡邏搜查，包括安排無人機於空中監察。

將軍澳警區今年首5個月共錄得12宗鄉郊入屋爆竊案，按升9%；有住戶被偷走現金、擺設以及裝有鑽石首飾的夾萬共值26萬元。將軍澳警區於今日(16日)在西貢相思灣村作反爆竊演習，警區特遣隊聯同野外巡邏隊、小型無人機隊以及警犬隊模疑 發生一宗爆竊案，人員利用設具備熱能探測功能的無人機作空中搜索並鎖定及拘捕疑犯。將軍澳警區特遣隊主管文立衡指，利用無人機於空中監察，可提高行動效率；地面人員可因應空中監察後靈活調配人手，截停可疑人物。