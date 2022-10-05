警觀塘唐樓破5賣淫場 9名女技師落網最老52歲

不法集團租用唐樓以經營足浴店或按摩店作掩飾，實提供賣淫活動。警方在觀塘掃黃，搗破5間懷疑由黑幫操控的賣淫場所，拘捕14男女，當中9名女子疑提供賣淫服務，年紀最大的為52歲；檢獲3萬元現金、一批商業登記證、毛巾、按摩床及按摩油等證物。

被捕人士中，2男3女(41至63歲)疑有三合會背景，負責租用單位及安排技師賣淫，涉嫌管理賣淫場所及違反處所防疫規例；另9名被捕女子，年齡介乎39至52歲，疑為顧客提供不道德按摩及手淫服務等，涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕。而7名女子被指未有向客人掃描安心出行，違反防疫規例，收到定額罰款通知書。

觀塘警區反三合會行動組高級督察劉思齊表示，警方早前接獲線報，指有人租用觀塘區內舊式唐樓單位，以經營無牌足浴店或按摩店作掩飾，實際提供賣淫活動。警方周一(3日)突擊搜查，5個表面是足浴店或按摩店，發現有人涉暗中經營賣淫場所；估計該賣淫場所運作約3至5年，技師可替客人提供按摩及手淫服務，每次收費400至500港元，技師可獲100至150元不等肉金。

據指，有關處所衛生條件及通風較差，被捕技師提供服務時不戴口罩，相關按摩房間及用具亦未經消毒，為客人及社區帶來極高播疫風險。警方正循場所是否由同一集團操控等方向調查，不排除有更多人被捕。