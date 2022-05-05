警追查5年控倫敦金集團6人　末期癌症女遭騙光50萬積蓄

警方自2017年起調查一個本地倫敦金詐騙集團，追查5年後終於以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪起訴6人，涉款超過3.9億元。6人今日上午在東區裁判法院提堂，案件將排期在高等法院審訊。警方分享受害人個案，其中一名患有末期癌症的35歲女受害人，更被騙光50萬元醫病積蓄；亦有中學男教師被騙走30萬元，事後勸喻對方進修自己，成為一個真正的投資顧問。

警方在2017年搗破一個本地倫敦金詐騙集團，該集團利用兩間金融公司，在2015年至2017年間騙取215名受害人，合共1.11億元。警方在2018年至2019年間採取行動，合共拘捕44男、22女，年齡介乎18歲至67歳。經多年調查後，警方最近取得律政司意見，決定落案起訴該集團6名骨幹成員「串謀詐騙」及「洗黑錢」，年齡介乎24歲至38歲，當中2人相信是集團主腦，涉款金額超過3.9億元。