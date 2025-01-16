警鑑證科CSI流動實驗室投入服務 最快半小時完成指紋比對鎖定疑犯

在犯罪現場中，一個指紋往往能成為破案的關鍵，故執法者須爭分奪秒掌握破案證據，才能捉拿罪犯。警方鑑證科的「罪案現場勘查流動實驗室」(CSI Mobile Lab)上月投入服務，由中型貨車改裝而成的CSI流動實驗室，配備指紋檢驗工作間和多種先進檢測驗設備，可迅速前往罪案現場搜集指紋，並即場把資料傳回指紋庫對比，助快速鎖定疑犯身份。 鑑證科先進科技課總督察檀東輝表示，以往在犯罪現場工作時，會遇到兩大難題，包括要把大型檢測儀器和工具帶到現場使用。此外，因應現場的複雜性，要攜帶的儀器也不同，須分批運往現場，若是偏遠地區或要耗費4至5小時。警方經過數年的籌劃、設計、改裝和測試等步驟，CSI流動實驗室終在去年12月1日投入服務。

車內配備多款指紋偵測儀 該輛碳灰色的CSI流動實驗室由中型貨車改裝而成，車長7.1米，車高2.9米，車廂內高度1.8米。車內配備可做指紋檢驗的工作間和針對複雜犯罪現場所使用的先進儀器。檀東輝介紹，車廂的設計主要分3部分，第一是指紋檢驗工作區，用作化學檢測和指紋攝影工作，並將罪案現場發現的指紋影像即時傳送至總部的指紋鑑證中心，作即時的指紋對比。他指，若過程順利，最快半小時有結果，較以往需時約半日省時。 另一是儀器及工具儲存工間，用作放置儀器和裝備，毋須分批把設備運作現場，出勤速度由以往4至5小時，縮短至1小時。最後一部分為戶外現場支援設備，車尾部分放置用作戶外作業設備，包括便攜式帳篷和戶外照明系統等。有需要時可即時建立流動法證檢驗和指揮中心。此外，部門去年亦添置了多部新的指紋檢驗設備，如3D非接觸式指紋掃描儀、反射式短波紫外線指紋偵測儀等，均在車上配備。